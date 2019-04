New York wordt groen: stad wil uitstoot tegen 2030 met 40 procent verminderen

New York wil tegen 2030 de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 40 procent verlagen en richt zich daarvoor op de vastgoedeigenaren in de stad.

De gemeenteraad heeft donderdag een nieuwe milieuregelgeving aangenomen die het energieverbruik van gebouwen drastisch moet verminderen, bijvoorbeeld door beter geïsoleerde ramen. De eigenaars van wereldberoemde gebouwen zoals de Empire State Building en de Trump Tower dreigen zware boetes te krijgen als ze die nieuwe regels niet respecteren.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times bleek uit een studie in 2017 dat 67 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig was van de gebouwen. New York schat dat een investering nodig is van ongeveer 4 miljard dollar, omgerekend 3,56 miljard euro, om de doelstellingen in 2030 te halen.

De nieuwe regels voor de 8,6 miljoen inwoners van de stad behoren tot de meest geavanceerde ter wereld. Ze liggen in lijn met wat linkse Amerikaanse politici een ‘Green New Deal’ noemen.