IS eist eerste aanval op in Congo

De jihadistische groep Islamitische Staat (IS) heeft voor het eerst een aanval opgeëist in het oosten van Congo aan de grens met Oeganda, een regio waar al decennia onrust heerst. Dat melden vrijdag internationale en Congolese media.

Twee berichten van het agentschap Amaq, dat propaganda verspreidt van de terroristische groepering, zeggen dat “strijders van Islamitische Staat” betrokken waren bij de aanval op een kazerne in Bovata, in de buurt van Beni, in het noorden van de provincie Noord-Kivu. Het was het Franse weekblad ‘Jeune Afrique’ dat op zijn website melding maakte van de berichten van Amaq.

De tekst blijft vaag over de omstandigheden en de datum van de feiten. Zo luidt het onder meer dat “IS-strijders” bezig zijn met een operatie in de buurt van Kamango, in de regio Beni, aan de grens met Oeganda, aldus de Kinshasa Times.

In de verklaring staat ook dat de aanval gericht was tegen een kazerne van de regeringstroepen.

“Die aanval opgeëist door Islamitische Staat heeft wel degelijk plaatsgevonden. Dat gebeurde op dinsdag 16 april in Kanyimbe, vlakbij Kamango”, bevestigde aan ‘Jeune Afrique’ een militaire bron gebaseerd in de regio.