Brussels parket niet in cassatie tegen voorwaardelijke vrijlating van Geneviève Lhermitte

Het Brusselse parket gaat niet in cassatie tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Geneviève Lhermitte voorwaardelijk vrij te laten. Dat meldt het parket vrijdag. De inmiddels 52-jarige vrouw vermoordde in 2007 haar vijf kinderen en werd daarvoor in 2008 tot levenslang veroordeeld door het hof van assisen in Nijvel. Lhermitte kan nu vrijkomen zodra er een plaats vrijkomt in de psychiatrische instelling waar ze heen wil. Alleen is ze daar niet echt welkom.

Geneviève Lhermitte vermoordde op 28 februari 2007 haar vijf kinderen. In de gezinswoning in Nijvel riep ze de kinderen, tussen 3 en 14 jaar oud, één voor één bij zich in de badkamer, waar ze hen de keel doorsneed. Haar echtgenoot en de vader van de kinderen, Bouchaïb Moqadem, was op dat moment op reis in het buitenland.

Op 19 december 2008 veroordeelde het hof van assisen van Waals-Brabant haar tot levenslange opsluiting, een straf die ze uitzat in de gevangenis van Berkendael (Vorst). In 2017 verwierp de strafuitvoeringsrechtbank een eerste verzoek tot voorwaardelijke invrijheidsstelling, maar dit jaar diende haar advocaat, meester Nicolas Cohen, een nieuwe aanvraag in. Daarin werd voorgesteld dat Geneviève Lhermitte eerst zou worden opgenomen in een gesloten psychiatrische instelling om daar een doorgedreven behandeling te volgen. Pas later zou werk gemaakt worden van een daadwerkelijke terugkeer naar de maatschappij, weliswaar nog steeds onder strikte begeleiding.

Niet welkom

De strafuitvoeringsrechtbank is nu akkoord gegaan met dat plan. Geneviève Lhermitte zal de gevangenis dus pas kunnen verlaten als er een plaats vrijkomt in de psychiatrische instelling waar ze heen wil. Als bijkomende voorwaarde heeft de strafuitvoeringsrechtbank ook voorzien dat ze een aantal plaatsen waar de burgerlijke partijen wonen, moet vermijden.

Lhermitte had gekozen voor het psychiatrisch centrum Saint-Bernard in het Waalse Manage, maar is daar niet welkom. Burgemeester Bruno Pozzoni is net blij met haar beslissing. “Laten we duidelijk zijn: ze is niet welkom in mijn gemeente. Maar ik ben geen rechter en heb niet te oordelen over de genomen beslissing. Ik vind het, persoonlijk, verbazingwekkend om te zien dat je na 12 jaar kan komen als je tot levenslang bent veroordeeld”, zei hij tegen Sud Info.