“Vlaanderen krijgt tegen 2020 nog minstens 3 waterstoftankstations”

Tegen 2020 krijgt Vlaanderen er nog minstens drie publieke waterstoftankstations bij. Deze worden momenteel voorbereid binnen de Europese projecten H2Benelux en Waterstofregio 2.0. Dat stelt Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor energie, op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Momenteel staan er al dergelijke tankstations in Zaventem (Air Liquide) en Halle (Colruyt) en heeft De Lijn er in Antwerpen één voor haar vijf waterstofbussen. In 2018 reden er in ons land nog maar 23 wagens op waterstof, tegenover 10 in 2016 en 13 in 2017. In 2018 reden er in Vlaanderen circa 43.000 groene voertuigen rond, waarvan 25.376 hybride, 9.644 CNG-wagens en 7.911 elektrische voertuigen.

“De doelstelling in het Vlaamse actieplan ‘Clean power for transport’ om tegen 2020 100.000 groene wagens op de baan te hebben, wordt geen evidentie nu de toename van het marktaandeel van hybride wagens in 2018 afgeremd is. Omdat de hogere aankoopprijs zeker tot 2025 een belangrijke struikelblok is, blijft de verlenging van de Vlaamse premie bij de aankoop van zero-emissievoertuigen noodzakelijk”, aldus Peeters.

Vlaanderen steunt de uitrol van waterstoftankstations. “Via de Ecologiepremie+ kunnen ondernemingen hiervoor ondersteuning bekomen. Daarnaast was er een cofinanciering van 20 procent van de investeringskosten mogelijk binnen het Europese project BENEFIC, waarvan het Departement Omgeving coördinator is. In de twee georganiseerde projectoproepen werden echter geen Vlaamse waterstofprojecten ingediend. Net als voor laadpalen moet de uitrol van waterstoftankstations samengaan met de uitrol van de voertuigen. Ook waterstofvoertuigen kunnen in Vlaanderen genieten van belastingvrijstelling en een aankooppremie”, aldus minister Peeters.