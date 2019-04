Consumentenvertrouwen na beperkte opflakkering opnieuw licht gedaald

Na een beperkte opflakkering in maart is de indicator van het consumentenvertrouwen in april opnieuw licht gedaald. De afname van het vertrouwen is uitsluitend toe te schrijven aan een verslechtering van de macro-economische vooruitzichten. Het consumentenvertrouwen van april schommelt volgens de Nationale Bank van België rond het langetermijngemiddelde.

De indicator van het consumentenvertrouwen komt deze maand uit op -7, nadat hij in maart gestegen was tot -6, van -7 in februari.

Terwijl de vooruitzichten over de algemene economische situatie verslechterden, nam ook de vrees voor een stijging van de werkloosheid tijdens de volgende twaalf maanden aanzienlijk toe, en dat voor de zesde maand op rij.

Op persoonlijk gebied zijn de verwachtingen van de consumenten over hun financiële situatie niet gewijzigd. Net als vorige maand verwachten ze echter dat ze aanzienlijk meer zullen sparen.