Greta Thunberg in Rome: “Neem geen selfies met ons, doe iets aan het klimaat”

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft in Rome gevraagd om de klimaatacties op te voeren. “We zijn niet op straat gekomen zodat jullie selfies met ons kunnen nemen, of zodat jullie kunnen vertellen dat je ons bewondert om wat we doen”, zegt de 16-jarige donderdag tijdens een bijeenkomst van de senaat in Rome.

“We doen het om de volwassenen wakker te schudden, om de volwassenen tot actie over te doen gaan, we doen het omdat we terug willen hopen en dromen”, ging het verder.

Thunberg arriveerde woensdag in Rome, waar ze een korte ontmoeting had met paus Franciscus. Sinds de Zweedse tiener afgelopen zomer elke vrijdag tegen het klimaat betoogde voor het parlement in Stockholm, komen over de hele wereld mensen voor het klimaat op straat.

Onder het motto ‘vrijdagen voor de toekomst’ is op vrijdag in Rome een betoging gepland, waar Thunberg een toespraak zal houden. “Verandering komt, of je het wil of niet”, waarschuwde Thunberg in de senaat.