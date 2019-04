Natuurpunt ontvangt 2,5 miljoen euro extra Vlaams geld voor aankoop natuurgebieden

Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel (CD&V) heeft 2,5 miljoen extra budget vrijgemaakt voor de aankoop van natuurgebieden. Natuurpunt kan hierdoor zo’n 150 hectare natuur aankopen. Bijkomend wordt zo’n 11 km² natuur erkend als natuurgebied, waardoor subsidies kunnen worden aangevraagd voor het beheer en het onderhoud.

Van Den Heuvel maakte de beslissing bekend in de Dijlevallei in Mechelen, waar hij enkele gallowayrunderen hielp uit te zetten. Die dieren, die eigendom zijn van Natuurpunt, worden ingezet als natuurlijke begrazers van het terrein.

“We hebben 2,5 miljoen vrijgemaakt bovenop de jaarlijkse middelen van 6 miljoen euro voor de aankoop van natuurgebieden”, zegt Van Den Heuvel. “Natuur is belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor de gezondheid van mensen: water trekt aan en groen geeft rust. Met deze extra injectie kan Natuurpunt zo’n bijkomende 150 hectare aankopen.”

Het gaat om uitbreidingen in het Breeven (Geel-Ten Aard), het Turnhouts Vennengebied, de Schijnvallei (Wijnegem), Altenbroek (Voeren), het Kluizenbos (Aalst/Affligem), het Hagelands Bos (Rillaar) en de Uitkerkse Polder (Blankenberge).

Nog voor het einde van de legislatuur wil de minister bijkomend 1.100 hectare natuur erkennen als officieel natuurreservaat. “Door die erkenning krijgt Natuurpunt een subsidie op lange termijn (27 jaar) voor het onderhoud en het beheer van de gebieden”, zegt hij.

Natuurpunt is zeer tevreden met de bijkomende middelen. “We hebben wat achterstand te overbruggen als het gaat over natuurbeheer”, zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt. “Natuurpunt ondersteunt mensen om lokaal stukjes natuur veilig te stellen, het is fijn dat we die kleine stukjes bij elkaar kunnen voegen en zo grotere gebieden kunnen creëren waardoor de natuur leefbaar wordt voor mens en dier, kijk maar naar de terugkeer van de ooievaars en de otters in deze streek.”