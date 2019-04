Kunstenaar Wim Delvoye neemt deel aan internationale architectuurwedstrijd voor heropbouw

Wim Delvoye neemt deel aan de internationale architectuurwedstrijd voor de heropbouw van de door een zware brand geteisterde Notre-Dame in Parijs. Dat meldt de Belgische kunstenaar donderdag.

De toren van de kathedraal - het werk van de 19de-eeuwse architect Eugène Viollet-le-Duc - brak maandag om iets na 20 uur af door de brand. Premier Edouard Philippe kondigde woensdag aan dat Frankrijk een internationale architectuurwedstrijd organiseert om te beslissen of en hoe de toren van de Notre-Dame vervangen zal worden.

Delvoye staat naar eigen zeggen bekend als “een hedendaagse Viollet-Le Duc”, onder meer door de herinterpretatie van de Noord-Europese gotiek die hij als inspiratiebron hanteert voor het corpus van Gothic Works. “Met mijn levensgrote versies van gotisch geïnspireerde vrachtwagens, betonmolens, kraanmachines en torens breng ik ode aan de vroege middeleeuwse gotiek, zoals te zien in de Notre-Dame van Parijs of de Dom van Keulen. Door gebruik te maken van hedendaagse industriële technieken, zoals 3D-modeling en lasersnijden, ontwikkel ik zo een nieuwe vorm van hedendaagse architectuur. Op basis van de jarenlange verdieping in de gotische bouwstijl voel ik mij ten zeerste geroepen bij te dragen aan de heropbouw van dit monument”, zegt Delvoye donderdag in een persbericht.

Levensgrote gotische torens van Delvoye zijn onder meer te zien geweest in het Musée Rodin (Parijs, 2010) en het Louvre (2012).