Lydia Peeters kwaad op Ben Weyts na uitspraken Spartacustram: “Dit is vertrouwelijk”

Het zit er bovenarms op tussen Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld) en haar collega-minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Oorzaak zijn de uitlatingen van Weyts vandaag in deze krant over de Spartacustram Hasselt-Maastricht. Peeters eist dat minister-president Geert Bourgeois zijn partijgenoot tot de orde roept.

De Raad van State in Nederland stelde de beslissing over de tram Hasselt-Maastricht woensdag al voor de vierde keer uit. Om te vermijden dat het dossier door een volgende Vlaamse regering na 15 jaar in ...