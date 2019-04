Politie pakt man op in kathedraal van New York met flessen benzine

De 37-jarige Marc Lamparello uit New Jersey ging de historische Midtown-kerk binnen rond 20 uur ’s avonds met een hoop vlambaar materiaal. Hij werd al snel onderschept door de veiligheidsmensen van de kerk. De man zelf beweerde dat hij een kortere weg naar zijn auto zocht en daarom door de kathedraal wandelde, maar er zat nog voldoende benzine in zijn auto. “Zijn antwoorden waren inconsistent en ontwijkend, maar hij werkte wel mee aan de ondervraging”, meldde de politie aan de New York Post. Zij vinden het een verdacht incident, zeker omdat de brand in de Notre-Dame in Parijs slechts drie dagen geleden gebeurde.

De man werd al twee keer gearresteerd en staat bekend bij de politie.

De FBI kwam ter plaatse om de politie bij te staan in het onderzoek, maar er wordt voorlopig niet uitgegaan van terrorisme.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ