Tijdelijke kathedraal in hout wordt opgetrokken op voorplein Notre-Dame

Op het voorplein van de Notre-Dame in Parijs zal een “vergankelijke” houten kathedraal worden gebouwd. De constructie moet er blijven tot de wederopbouw van de Notre-Dame is afgerond, zo heeft Patrick Chauvet, rector-aartspriester van de Notre-Dame donderdag bekendgemaakt.

“We kunnen niet zeggen: ‘de kathedraal is gedurende vijf jaar dicht’“, zo verklaarde Chauvet aan CNews. “Ik heb dus gezegd: ‘Kunnen we op het voorplein geen vergankelijke kathedraal bouwen?’“

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, schaart zich achter het project, zegt Chauvet nog. Ze stemt ermee in een deel van het voorplein ter beschikking te stellen voor de bouw van een houten kerk.

De tijdelijke constructie moet een “welkomstplaats” zijn “waar priesters zullen zijn om mee te praten”. De plaats zal ook dienen om nieuwsgierigen en toeristen te ontvangen. De bedoeling is om het houten gebouw vijf jaar te laten staan. De Franse president Emmanuel Macron had dinsdag beloofd dat de kathedraal in die periode weer zou worden opgebouwd.

Volgens de rector-aartspriester kan de tijdelijke constructie er komen “van zodra we weer toegang hebben” tot het voorplein. Momenteel is het plein nog afgesloten.

360° opname en dronebeelden tonen ravage aan Notre-Dame