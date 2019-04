Schokkende beelden tonen hoe een toeristenbus woensdagavond is gecrasht in Madeira, Portugal.

De bus geraakte van de weg en stortte neer in ravijn, op een huis. Inzittenden waren voornamelijk Duitse toeristen. Waarom de bus van de weg is geraakt, is nog niet volledig duidelijk. Mogelijk was er iets mis met de remmen. Op het moment van de crash stond de zon ook vrij laag en lag de weg er droog bij. De burgemeester van Madeira spreekt van 29 doden en 22 gewonden.