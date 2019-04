Persvrijheid gaat er in heel Europa op achteruit: ook België doet het slecht

Het gaat bergaf met de persvrijheid in Europa en ons land is daarop geen uitzondering. Het aantal landen dat als veilig kan worden beschouwd en waar journalisten hun werk in alle veiligheid kunnen doen, blijft in dalende lijn gaan.

Dat stelt Reporters zonder Grenzen (RSF), de organisatie die zich wereldwijd inspant om de persvrijheid te beschermen, vast. Naast diverse vormen van fysieke agressie zien Europese journalisten zich in toenemende mate geconfronteerd met pogingen tot intimidatie en gerechtelijke procedures, betreurt de ngo.

De organisatie publiceert donderdag haar jaarlijkse rapport. Uit de “2018 World Press Freedom Index” blijkt dat Europa, de regio waar het traditioneel het best gesteld is met de persvrijheid, het opnieuw slechter doet dan andere jaren. Ook België verloor twee plaatsen en eindigt op de negende stek met een score van 12,07. Noorwegen (7,82) voert net als vorig jaar het klassement aan, gevolgd door Finland (7,9), Zweden (8,31), Nederland (8,63) en Denemarken (9,87).

Hoewel de grootste achteruitgang werd geregistreerd in Noord- en Zuid-Amerika, komen Europa en de Balkanlanden op een twijfelachtige tweede plaats. Het is in principe nog steeds de regio waar journalisten het veiligst zijn, zegt RSF, maar ze worden niettemin op verschillende plaatsen aan ernstige bedreigingen blootgesteld. In Malta, Slovakije en Bulgarije loert het risico op moord om de hoek, in Servië en Montenegro krijgen reporters niet zelden te maken met verbale en fysieke aanvallen en ook tijdens het protest van de gele hesjes in Frankrijk was de gewelddadige houding jegens de pers van een ongezien niveau.

Turkmenistan doet het van alle 180 landen het slechtst in de index, na Noord-Korea, Eritrea, China en Vietnam. Groot-Brittannië springt van de 40ste naar de 33ste plaats en de Verenigde Staten zakken naar nummer 48.