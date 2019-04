Gezinsdrama in café in Wijnegem: minstens drie doden

Bij een gezinsdrama in Wijnegem zijn woensdagnacht minstens drie doden gevallen.

De feiten speelden zich iets na middernacht af in café ‘t Dorp aan de Merksemsebaan in Wijnegem, het supporterscafé van profwielrenner Tosh Van der Sande. De uitbater en zijn vrouw waren in de loop van de dag naar Overijse gegaan om daar te gaan supporteren op de Brabantse Pijl, maar kregen er ruzie.

Volgens onze informatie escaleerde die ruzie woensdagavond. De uitbater, een ex-politieman bij de politie van Antwerpen, zou eerst naar huis gereden zijn en daar zijn kinderen hebben gedood. Daarna zou hij terug zijn gekeerd naar het café, waar hij zijn vrouw doodschoot. Vervolgens richtte hij het wapen op zichzelf. Hij overleefde de wanhoopspoging, maar het is onduidelijk hoe hij er nu aan toe is.

De politie, het labo en de wetsdokter kwamen woensdagnacht ter plaatse voor onderzoek. Ook burgemeester Ivo Wynants werd op de hoogte gebracht. “Dit is een verschrikkelijk drama”, reageert hij.

Foto: BFM

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.