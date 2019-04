Niet langer automatisch enkelband voor gevangenisstraf onder de drie jaar

Gevangenisstraffen onder de 3 jaar leiden vanaf 2020 niet automatisch meer tot een enkelband. Een nieuwe wet legt op dat ook korte straffen in de cel moeten starten, bericht Het Laatste Nieuws donderdag.

Op de laatste zitting voor de verkiezingen heeft de Kamercommissie Justitie woensdag nog het wetsvoorstel van Carina Van Cauter (Open VLD) gestemd dat de strafuitvoering voor korte straffen moet hervormen. Door de overbevolking in de gevangenissen is het nu zo dat straffen onder de 4 maanden niet worden uitgevoerd en alles tussen 4 en 36 maanden automatisch tot een enkelband leidt.

Nieuw is dat de strafuitvoering nu ook voor korte straffen in handen komt van rechters en niet langer gebeurt op basis van gecontesteerde omzendbrieven. Concreet zullen vanaf oktober 2020 alle straffen tussen 18 en 36 maanden in de cel starten.

“Na een derde van de straf kan de gedetineerde een vervroegde vrijlating aanvragen, zes maanden daarvoor een enkelband. Voor straffen onder 18 maanden kan direct een enkelband of beperkte detentie gevraagd worden, maar het is de strafuitvoeringsrechter die beslist. Belangrijk is dat nu ook straffen onder 4 maanden zullen worden uitgevoerd. Zo roepen we een halt toe aan een gevoel van straffeloosheid”, aldus Van Cauter.