De Raad van State in Nederland heeft woensdag haar arrest over de tram Hasselt-Maastricht opnieuw uitgesteld. Ondanks die onzekerheid eist CD&V dat de Vlaamse regering toch al start met de aanbesteding. Nog voor de verkiezingen van 26 mei, want die zouden wel eens in de kaart kunnen spelen van de tegenstanders van de tram.