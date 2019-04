29 Duitsers komen om bij buscrash op Madeira

Op het Portugese eiland Madeira is het aantal dodelijk slachtoffers na een ongeluk met een toeristenbus gestegen tot 29. Dat heeft de burgemeester Felipe Susa van Caniço, waar het ongeval gebeurde, gezegd aan het Portugese persagentschap Lusa. Alle slachtoffers hebben de Duitse nationaliteit.

Het is in een bocht op het toeristische eiland dat de bus van de weg is geraakt. De bus tuimelde van de heuvel en kwam enkele meter lager tot stilstand, tegen een huis. De chauffeur zou de controle over het stuur verloren zijn.

Aan boord van de bus zaten 57 mensen, 29 van hen overleefden de crash niet. Volgens de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa hebben alle slachtoffers de Duitse nationaliteit, maar de Duitse autoriteiten kunnen dat voorlopig nog niet bevestigen.

Foto: EPA-EFE

“Ik druk het verdriet en de solidariteit uit van alle Portugezen op dit tragische moment, en vooral het verdriet voor de naasten van de slachtoffers die, volgens wat mij verteld is, allemaal Duitsers zijn”, zei de president aan de Portugese tv-zender RTP. De regionale regering kondigde drie dagen van rouw af.

Belgen?

De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel heeft momenteel geen informatie over eventuele Belgische betrokkenen. De ambassade in Lissabon volgt de ontwikkelingen op, zo is vernomen van adjunct-woordvoerder Karl Lagatie.

“Er zijn geen toeristen bij die met Tui op vakantie, wij horen dat het vooral om Duitse toeristen zou gaan”, zegt Paul Demeyere van Tui. Ook bij Thomas Cook hebben ze geen weet van Belgische slachtoffers.

Beelden tonen het moment waarop bush crasht in Madeira Video: Diaro de Noticias-Madeira

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

A H O R A 🇵🇹║ Primeras imágenes desde Madeira, Portugal. Un micro volcó con mas de 50 personas adentro. Hay 9 muertos confirmados y la cifra puede aumentar. pic.twitter.com/8MRSIK4Wa0 — el Pulpo (@elPULP0) 17 april 2019