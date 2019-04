Hij was ooit miljoenen waard, nu heeft Jo Lernout geleerd om met weinig gelukkig te zijn

De opvallendste figuur in het nieuwe VIER-programma ‘Don’t Worry Be Happy’ moet Jo Lernout zijn. De West-Vlaming was in een ver verleden de helft van spraaktechnologiebedrijf L&H en was op zijn hoogtepunt 500 miljoen dollar waard. Na het faillissement van zijn bedrijf moet hij het echter met heel wat minder stellen, maar hij heeft geleerd met weinig gelukkig te zijn. Lernout woont nu in de Filipijnen met zijn vrouw en zoon en leeft van 2,5 euro per dag. Maar het verlies van zijn fortuin maakt hem allesbehalve ongelukkig: “Ik vind het vooral erg voor andere mensen die geld verloren.”