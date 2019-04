Patiënten op intensieve zorgen betaalden onterecht 3,9 miljoen euro aan supplementen

Op intensieve zorgen zijn ereloon- of kamersupplementen bij wet verboden. Toch rekenden ziekenhuizen gedurende een periode van twee jaar 3,9 miljoen euro aan aan leden van de Socialistische Mutualiteiten. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van het ziekenfonds.

Binnen de periode van mei 2016 tot april 2018 zijn 3.746 opnames op intensieve zorgen opgemerkt waar mogelijk onterecht supplementen werden aangerekend.

Het totaalbedrag is 3,86 miljoen euro, waarvan 3,62 miljoen euro ereloonsupplementen en 238.333 euro kamersupplementen. Gemiddeld betaalt de patiënt 1.030,54 euro supplementen per opname, maar het ziekenfonds merkte uitschieters tot 36.000 euro.

Wie zelf kiest voor een verblijf in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, kan zowel kamer- als ereloonsupplementen aangerekend krijgen. Dat is niet het geval wanneer de patiënt op intensieve zorgen terechtkomt. Dan mag het ziekenhuis volgens de wet geen supplementen aanrekenen, ook niet voor een eenpersoonskamer.

“Kijk je factuur altijd goed na en kom bij twijfel, voor je betaalt, naar je ziekenfonds”, zegt algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, Paul Callewaert. Het ziekenfonds gaat contact opnemen met de betrokken ziekenhuizen om de te veel gefactureerde bedragen terug te betalen aan de patiënten. Daarnaast wil het fonds haar leden proactief contacteren na een verblijf op intensieve zorgen.