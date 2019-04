Hoe brandveilig zijn de Limburgse kerken? Die vraag werpt zich op, na de brand in de Parijse kathedraal Notre Dame. De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt zijn prima uitgerust, zo blijkt. Maar in de kleine kerken “is nog veel werk aan de winkel.”