Hackers misbruiken ongevallen om Facebookaccount te stelen

Genk -

‘Er is net een zwaar ongeval in Genk gebeurd. Er waren zes gewonden en twee doden. Help de politie te vinden’. Dit bericht en varianten met een vreselijke foto doen momenteel de ronde op Facebook. “Klik zeker niet op de link, want hackers kunnen dan je Facebookaccount overnemen”, waarschuwt de Houthalense expert fake news Maarten Schenk.