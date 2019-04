Gedeelte Noordstation wordt ’s avonds hermetisch afgesloten om veiligheid te verbeteren

Nadat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en De Lijn vorige week beslisten om zo snel mogelijk een voorlopig busstation buiten het Noordstation te maken, zijn er een aantal maatregelen genomen die de veiligheid in het station moeten verbeteren. Een deel van het gebouw wordt ’s avonds hermetisch afgesloten.

Links van de inkomhal, waar het eerste Kentucky Fried Chicken-restaurant van ons land komt, worden ’s avonds de twee glazen wanden afgesloten. Zo kunnen transmigranten, die voor veel overlast zorgen in het CCN-gebouw, er niet meer rondhangen of slapen. Ook de trap die van daar naar de -1 gaat, waar de bussen stoppen, is zo niet meer toegankelijk.

Het is de veiligheidsdienst van het station die de glazen deuren en een ijzeren hek ’s avonds afsluit. De politie is wel gevraagd om een oogje in het zeil te houden.

De toestand in en rond het Noordstation blijft problematisch. Afgelopen weekend zijn er weer een aantal vechtpartijen geweest onder transmigranten.

Busreizigers en chauffeurs van De Lijn voelen er zich al lang niet meer veilig. Bovendien is het er vuil en stinkt het er naar urine.

Omdat er maar geen oplossing komt en de vakbonden bij De Lijn een stakingsaanzegging hadden ingediend, is nu beslist dat de lijnbussen zo snel mogelijk een alternatief eind- en vertrekstation krijgen buiten op het Noordplein.