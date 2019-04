Antwerps parket heropent cold case uit 1997: wie bracht Eve (38) om het leven?

Het parket van Antwerpen heeft een zogenaamde ‘cold case’ uit 1997 heropend en heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Dat laat het parket zelf weten in een persbericht.

Op 9 september 1997 werd het lichaam van de 38-jarige Eve Poppe gevonden in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de wijk Luchtbal. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

“Het destijds gevoerde onderzoek leverde niet de gehoopte doorbraak op”, zegt het parket. “Een forensisch adviseur van het NICC screent alle cold cases die verbonden zijn aan het parket Antwerpen om na te gaan of nieuwe technieken zinvol zijn in oudere dossiers. In dat kader is ook het dossier van Eve Poppe onderzocht.”

Na dat advies heeft het parket beslist om de zaak terug in gerechtelijk onderzoek te steken. De aangestelde onderzoeksrechter zal het verdere onderzoek leiden.