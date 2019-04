Brussels gewest gaat hybride katten en “Fold”-katten verbieden

Op advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn heeft de Brusselse regering in eerste lezing een voorontwerp van besluit goedgekeurd om het fokken, verkopen en houden van hybride katten en katten van het “Fold”-ras te verbieden. Dat maakte Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets bekend in La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

Een hybride kat is een kruising tussen een wilde kat en een huiskat. De kruising en met name het Bengaalse ras, kruising van de huiskat en de Aziatische luipaardkat en de Savannah, kruising van huiskat en de Afrikaanse serval, zijn het niet gewoon om in gevangenschap te leven. Daarnaast kampen ze ook nog met onvruchtbaarheid of is hun drachtperiode anders dan die van huiskatten. Die problemen veroorzaken vaak agressie. Het gewest verbiedt het houden van deze katten en voert een meldingsplicht in. Een uitzondering is er voor de Bengaalse katten vanaf de vijfde generatie, maar dat moet bewezen worden via een genetische test of een certificaat van afkomst.

Het houden en fokken van “Fold”-katten, die gekenmerkt worden door hun korte naar voren geplooide oren, wordt ook verboden. Dit uiterlijk kenmerk is een gevolg van genetische mutatie, maar voor de katten leidt deze aangeboren misvorming tot zware pijnen en chronische artritis.

“Ik begrijp dat sommigen deze kattensoorten heel schattig vinden, maar deze katten lijden heel erg en dat moeten we vermijden. Een kat is geen speelgoed. Omdat we de gezondheid van de dieren vooropstellen, voeren we dit verbod in. Zo bewaken we, onderbouwd met wetenschappelijk advies, het welzijn van alle dieren”, zegt staatssecretaris Debaets.