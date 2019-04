30-jarige amateurvoetballer stuikt ineen en sterft tijdens match

Tijdens een amateurvoetbalmatch tussen Herseaux A en Havinnes B zondagnamiddag heeft zich een drama voorgedaan. De dertigjarige voetballer Pierre-Alexandre Notebaert uit Doornik stuikte tijdens de match ineen en stierf.

“Ik stond met hem op het terrein. Hij was net tussenbeide gekomen in een actie en daarna hield hij zijn borstkas vast en zakte in elkaar”, zei Corentin Fourez, speler van Havinnes B aan NordEclair. De andere spelers grepen in terwijl ze wachtten op de hulpdiensten, maar konden niks meer doen om hem te redden. De hulpdiensten namen de reddingsactie over, maar het was te laat. Het is de eerste keer dat er zo’n drama zich afspeelt op het terrein van Herseaux.

“We leven mee met onze vrienden bij Havinnes. Men denkt altijd dat zo iets enkel bij de profs voorkomt, maar nee. Het gebeurt ook op amateurniveau en vandaag raakt het een jonge man van dertig”, zei de coach van Herseaux