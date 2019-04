Hoe geïnterneerde met zwaar verleden psychiatrisch centrum kon verlaten

Henri S. (23) uit Herentals, die in 2016 geïnterneerd werd omdat hij als geestesziek werd beschouwd en sindsdien in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen verbleef, is begin april kunnen ‘ontsnappen’. De man zou niet teruggekeerd zijn tijdens zijn vrij moment dat hij had gekregen via een uitgaansvergunning. Hij staat ondertussen geseind, maar er is nog geen enkel spoor.