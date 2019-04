Twintiger in Waver opgepakt in kader van terrorismezaak

In Waver is zaterdagochtend een 22-jarige jongeman opgepakt. Hij zou zaterdag of zondag een terroristische aanslag hebben willen plegen, schrijft La Dernière Heure zondag.

De woordvoerder van het federaal parket, Eric Van der Sypt, bevestigt de aanhouding en het terroristische kader, maar spreekt zich niet uit over de voorbereiding van een terroristische aanslag. De verdachte zal in de loop van maandag verhoord worden door een onderzoeksrechter, die zal beslissen over een eventuele aanhouding.

De arrestatie gebeurde zaterdagochtend omstreeks 03.45 uur in de woning van zijn grootmoeder in het Waals-Brabantse Waver. Vijf leden van de anti-terrorismebridage voerden de actie uit, waarbij een djellaba, een draagbare computer en telefoons in beslag werden genomen.

Voor hij werd meegenomen verzekerde de man dat zijn grootmoeder niets te verwijten valt. Volgens de bronnen van La DH ging hij naar zijn familie om afscheid te nemen vooraleer tot de actie over te gaan. Nog volgens die bronnen was de dreiging acuut en plande hij dit weekend een aanslag.

De jongeman, met de voornaam Jimmy, bekeerde zich tot de islam na het overlijden van zijn moeder, die om het leven werd gebracht door haar partner, vernam de krant van de grootmoeder. “Hij had me verteld dat er geen gevaar was hier in Waver. Ik vertrouwde hem. Ik ben er zeker van dat hij niks anders deed dan bidden”, zei de grootmoeder aan La Dernière Heure. Ze vertelde verder dat haar kleinzoon zich zeer slecht voelde na het verlies van zijn moeder en dat de religie hem serener had gemaakt.