Zwaar ongeval op E313 in Ranst, twee rijstroken afgesloten

Ranst - Op de E313 in de richting van Hasselt is zondagmiddag ter hoogte van Ranst een zwaar verkeersongeval gebeurd. De twee rechterrijstroken zijn er afgesloten, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het Verkeerscentrum raadt verkeer tussen Antwerpen en Hasselt aan om via Brussel te rijden, verkeer naar Eindhoven rijdt het best via de Breda.

Het ongeval gebeurde toen een auto begon te slippen, daarbij belandde het voertuig tegen een van portieken die over de snelweg staan. Over de toestand van de inzittenden is nog geen duidelijkheid.