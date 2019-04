Jeep ramt twee gevels: vier zwaargewonden en huis onbewoonbaar

In het Oost-Vlaamse Zele zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier inzittenden van een jeep zwaargewond geraakt toen de wagen uit de bocht ging en twee woningen aan de Lokerenbaan ramde. “Het huis waar het voertuig vol invloog, is onbewoonbaar verklaard. De baan leent zich tot overdreven snelheid en er dringen zich al langer maatregelen op”, zegt burgemeester Hans Knop. De bestuurder van de wagen had te veel gedronken.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur aan de Lokerenbaan. De wagen reed in de richting van Lokeren en ging uit de bocht. Het voertuig raakte een eerste gevel en ramde daarna de tweede woning. De vier inzittenden werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeerden niet in levensgevaar. Eén van de woningen werd zwaar beschadigd en het pand is onbewoonbaar verklaard.

Vermoedelijk reed de wagen te snel. “De snelheid aan de Lokerenbaan is beperkt tot 50 kilometer maar de baan leent zich makkelijk tot overdreven snelheid als er weinig verkeer is. Er dringen zich al langer maatregelen op. Eén van de woningen werd al voor de derde keer geraakt in de voorbije jaren. We moeten er nog meer op werken om dat onder controle te krijgen.”

De bestuurder van de wagen had te veel gedronken, zegt de lokale politie. “Het rijbewijs van de bestuurder werd ingetrokken voor 15 dagen wegens alcoholintoxicatie. Of er sprake is van andere factoren zoals snelheid moet nog blijken uit de verklaringen. Nog niet iedereen kon verhoord worden”, zegt politiewoordvoerder Johan De Bruycker.

De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan. “Er waren geen derden betrokken bij het ongeval”, zegt persmagistraat Eva Brantegem. “Vermoedelijk ligt onaangepaste snelheid aan de basis van het ongeval. De bestuurder reed geïntoxiceerd en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.”

De bestuurder, een man van 32 uit Zele, raakte lichtgewond. In de wagen zaten nog drie mannen van 25, 26 en 27 jaar oud uit Zele. Eén passagier raakte zwaargewond en de twee anderen verkeerden in shock na het ongeval.

