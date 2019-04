Politie waarschuwt voor malafide kopers op tweedehandssites

De lokale politie Mechelen-Willebroek waarschuwt voor malafide praktijken bij het aanbieden van koopjes op tweedehandssites. Verkopers worden misleid om bankgegevens door te spelen aan de fraudeurs. De politie voert onderzoek naar de verdachten.

Mensen die een item verkopen op een tweedehandssite, worden via mail gecontacteerd door een geïnteresseerde die doorgaans zelfs een hoger bedrag biedt dan de vraagprijs. Om de verkoop af te handelen stelt de potentiële koper een koerierfirma voor, veelal DPD.

Vervolgens krijgen de verkopers van de oplichters een mail, zogenaamd afkomstig van het koerierbedrijf, waarin gevraagd wordt een account aan te maken op een website. Hierbij wordt gevraagd diverse persoonlijke gegevens in te vullen, waaronder ook het rekeningnummer. Daarna krijgen de verkopers telefoon met de vraag om in te loggen met bankkaart en kaartlezer, en moeten ze de gegevens meedelen. Op die manier kan de fraudeur geld van de bankrekening halen zonder dat het slachtoffer zich daarvan bewust is.

De politie Mechelen-Willebroek vraagt aan verkopers om niet in te gaan op dergelijke voorstellen en melding te maken wanneer ze op deze manier benaderd worden. Koerierdienst DPD liet aan de politie weten dat ze deze werkwijze niet gebruiken bij hun diensten.