Plan van regering om de beurs populairder te maken flopt

De federale regering is er niet in geslaagd spaargeld te kanaliseren van spaarboekjes naar aandelen. Precies het omgekeerde gebeurde, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Belgische gezinnen verkochten in 2018 netto voor 919 miljoen euro beursgenoteerde aandelen en voor 2,5 miljard euro niet-genoteerde aandelen. Tegelijk parkeerden ze 10 miljard euro extra op spaarboekjes, schrijft De Tijd zaterdag.

In uitvoering van het Zomerakkoord lanceerde de regering begin 2018 een paar fiscale maatregelen om beleggingen in aandelen te stimuleren. Ze hoopte zo de investeringen in de reële economie en de creatie van jobs te stimuleren. De fiscale vrijstelling van de rente op gereglementeerde spaarboekjes werd gehalveerd tot 960 euro. Bovendien is een fiscaal snoepje ingevoerd voor dividenden. Die maatregelen hebben tot hiertoe echter niet het verhoopte resultaat.