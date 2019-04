Belgische invaliden in buitenland werken er steeds vaker in het zwart

Mensen die leven van een invaliditeitsuitkering en betrapt worden op domiciliefraude omzeilen dat probleem steeds vaker door hun domicilie naar een adres in het buitenland over te zetten. Dat is ook perfect legaal voor onderdanen van Europa en de 25 landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft getekend. “Op die manier verdwijnen ze van de radar in België en werken ze ook nog eens in het zwart in het buitenland.”