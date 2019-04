Bart De Wever ziet asielcentrum in Deurne niet zitten

Deurne - N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever is het niet eens met de keuze voor het Antwerpse district Deurne als locatie voor een nieuw (tijdelijk) opvangcentrum van Fedasil.

Niet omdat het op een boogscheut van zijn eigen woning zou komen, maar omdat Antwerpen volgens De Wever nu al voldoende doet.

“Antwerpen is de meest solidaire stad van Vlaanderen, we vangen twee keer zoveel mensen op als Gent”, stelt De Wever. “Theo Francken hield daar rekening mee en belastte het sociaal weefsel in Antwerpen niet met meer tijdelijke opvangcapaciteit. De Block doet dat nu wel, dat is een duidelijke politieke keuze van haar.”