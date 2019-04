Beiaardier Luc Rombouts, die afkomstig is uit Hasselt, speelt ‘ Zo verliefd op jou’ in de Abdij van Park in Heverlee. De bijzondere versie van de grote hit van Paul Severs laat hij weerklinken als eerbetoon aan de zanger, die dinsdag overleden is. Luister dus vooral nog eens mee naar de ontroerende noten.