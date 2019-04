Hoop op tweede pandajong in Pairi Daiza

Eén van de reuzenpanda’s in Pairi Daiza, Hao Hao, is afgelopen week met succes geïnsemineerd. Dat bevestigt het dierenpark. Als alles goed blijft gaan, wordt er eind augustus opnieuw een babypanda geboren in Brugelette.

Het zou de tweede baby van Hao Hao worden. De panda beviel in 2016 al van Tian Bao, de allereerste pandageboorte ooit in de Benelux. Mogelijk doet ze dat kunstje eind augustus nog eens over.

Begin deze week werden Hao Hao en mannetje Xing Hui apart gezet en kon Hao Hao geïnsemineerd worden, vertelt Pairi Daiza-woordvoerder Mathieu Goedefroy aan Belga. “Dat alleen al is een helse klus. Vrouwtjespanda’s zijn maar 24 uur per jaar vruchtbaar, en dus moeten we dat heel nauw laten opvolgen door hormonenspecialisten. Als het dan zover is, moeten we in die periode proberen zo veel mogelijk te insemineren.”

In het geval van Hao Hao lukte dat twee keer, wat de kans op zwangerschap vergroot, zegt Goedefroy. Maar of de panda effectief zwanger is, weten we pas drie weken voor de geboorte. Hao Hao, Xing Hui en Tian Bao blijven de hele periode wel zichtbaar voor het publiek.

“Alle factoren zitten goed”

Na haar bevalling in 2016 werd Hao Hao in 2017 niet geïnsemineerd, omdat Tian Bao dan nog te klein was. In 2018 gebeurde dat wel, maar mislukte de poging. “Dit jaar hebben we er een veel beter gevoel bij”, zegt Goedefroy. “Alle factoren zaten eigenlijk goed. Zeker zijn we nooit, maar het is hoopvol afwachten.”

Reuzenpanda’s worden haast nooit in dierentuinen geboren. Maar Hao Hao, de uitgeleende panda uit China, zou de kassa voor Pairi Daiza dus toch een tweede keer kunnen doen rinkelen. Niet onbelangrijk want in de overeenkomst met China staat dat elk jong na vier jaar terug moet keren. In 2020 is het eerste pandajong dus weg uit Pairi Daiza.