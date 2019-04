Oorlog tussen huisartsen en specialisten: “Hoe denigrerend kan je zijn over collega’s?”

“Hoe denigrerend kan je zijn over collega’s?” Razend zijn ze bij huisartsenfederatie Domus Medica over de inhoud van een nieuwe visietekst van het VBS, de beroepsvereniging voor specialisten. In de tekst wordt onder meer getwijfeld aan de capaciteiten van huisartsen als het over psychologische problemen gaat, zoals burn-out. De huisarts heeft hulp nodig, vindt de specialist. Maar de uitgestoken hand komt over als een opgestoken middenvinger.