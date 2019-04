Kinderastma piekt in België door verkeer

In België heeft bijna een kwart van de kinderen met astma die longaandoening als gevolg van de uitstoot door het verkeer. Daarmee staat ons land wereldwijd op plaats negen. Dat blijkt uit een studie van The Lancet, waarover De Morgen vrijdag bericht.

Het onderzoek van de Amerikaanse George Washington University keek naar de astmapatiënten jonger dan 18 jaar in 194 landen en de concentratie van stikstofdioxide (NO 2 ) in die landen. Vervolgens berekende ze bij hoeveel van die kinderen de astma toegeschreven kan worden aan NO 2 . Het verkeer is de hoofdverantwoordelijke voor de NO 2 -uitstoot. De onderzoekers concluderen zo dat er elke dag wereldwijd 11.000 nieuwe astmapatiënten bijkomen door de uitstoot van het verkeer.