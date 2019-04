kRUIBEKEElk huwend paar in Vlaanderen zette het jarenlang met hoofdletter op hun menu: een trouwfeest was niet compleet zonder Breugeliaans buffet. Om nog niet te spreken van de communiefeesten of de gouden bruiloften. “Terwijl Bruegel helemaal niet bezig was met eten, hij schilderde het dagelijkse leven. Geen menu’s”, zegt foodarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh (39). En dan schreven ze zijn naam nog fout ook...