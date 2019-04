Dries Van Langenhove lanceert opsporingsbericht over ongeval in Beringen

“Ik wist niet dat hij tegenwoordig deel uitmaakt van de politie.” Commissaris Eric Raymaekers van de politie is niet blij met de laatste actie van Dries Van Langenhove. Die maakte zelf een opsporingsfilmpje om de chauffeur te vinden die in Beringen een jongeman van zijn scooter reed en mogelijk nog diens smartphone stal. “Ik ben er zeker van dat we ook deze keer voor gerechtigheid zullen kunnen zorgen.” Experts politieke communicatie zien er duidelijke campagnevoering in. “Vlaams Belang profiteert ervan om een soort van angst te scheppen.”