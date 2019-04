Weyts wil verbod op legkippen in kooien op tafel leggen

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil tijdens de volgende regeringsonderhandelingen het verbod op legkippen in kooien op tafel leggen. Dat heeft hij donderdag laten verstaan aan Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie overhandigde Weyts een petitie die door meer dan 30.0000 mensen ondertekend werd.

Animal Rights had eerder dit jaar nog beelden naar buiten gebracht, waarin de leefomstandigheden van kooikippen in een stal van Lokip in Merksplas werd aangeklaagd. De organisatie had ook een petitie tegen de “horrorschuren” opgestart, die in totaal door 30.650 mensen ondertekend werd. Animal Rights ging donderdagvoormiddag bij minister Weyts langs om de petitie te overhandigen. “Wij laten zien met deze handtekeningen dat het niet meer van deze tijd is om hennen op te sluiten in kooien”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout in een persbericht.

De minister heeft de actievoerders ontvangen en herhaalde tijdens het onderhoud dat hij werk wil maken van het verbod op de verrijkte kooien, zo zegt de woordvoerder van Weyts. “We willen dat dit na de verkiezingen besproken wordt bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen”, zegt Michaël Devoldere.

De woordvoerder wijst erop dat Wallonië eerder al beslist heeft om de kooien vanaf 2028 te verbieden. “Dat dit in Vlaanderen nog niet gebeurd is, komt omdat de economische impact hier groter is”, zo klinkt het. “Maar we zijn ervan overtuigd dat, als er alternatieven voorzien worden, de sector ook zonder die kooien kan overleven.”