“Suikerconsumptie maakt kleuters rustelozer en doet jongens cognitief slechter presteren”

Suikerconsumptie maakt kleuters rustelozer. Het doet jongens op cognitief vlak bovendien slechter presteren, terwijl bij meisjes het omgekeerde het geval is. Dat blijkt uit onderzoek aan het Faculteit Onderzoekscentrum LEER (Leuven Economics of Education Research) van de KU Leuven waarbij de reacties van 462 kleuters in 25 klassen in Vlaanderen bestudeerd werden op het al dan niet consumeren van een gesuikerde frisdrank.

Masterstudenten bestudeerden in de betrokken klassen eerst het gedrag van de kleuters tussen 4 en 6 jaar oud en namen ook wiskundetesten af. Daarna kreeg de ene helft van de klas een drank met hierin 35 gram suiker, wat evenveel is als in een gewoon blik frisdrank en de andere helft een drank zonder suiker, maar met een kunstmatige zoetstof. Na drie kwartier werden de kleuters opnieuw geobserveerd en getest. De masterstudenten wisten niet wie welke drank had gedronken. De ene helft van de klassen werd in het voorjaar van 2017 bezocht, de andere helft in het najaar.

“Als we de gedragingen van de kleuters vergelijken voor en na het drinken dan merken we op vlak van gedragingen een significant verschil tussen beide groepen. De groep die een gesuikerde drank consumeerde, werd nadien een tijdlang rustelozer zonder hierbij evenwel te vervallen in hyperactiviteit. Ze keken ook meer rond dan voorheen, raakten sneller afgeleid en leidden ook andere kinderen meer af, lachten meer luidop, probeerden meer op te vallen, terwijl we die evolutie niet vaststelden bij de andere groep”, aldus onderzoeker Frits Schiltz (LEER).

Het verschil in evolutie voor wat betreft de resultaten op de cognitieve testen was nog groter. “Terwijl jongens en meisjes in de aanvangstest nagenoeg hetzelfde presteerden en een score haalden van 45 procent, boekten de jongens die een gesuikerde frisdrank consumeerden nadien 15 procent slechter, terwijl meisjes het 15 procent beter deden. We hebben hier geen sluitende verklaring voor. Meest plausibel is dat meisjes bij tests veel meer stress ervaren dan jongens en suiker voor een stressreductie zorgt waardoor ze beter presteren. Jongens hebben dit voordeel niet omdat ze minder stressgevoelig zijn”, aldus Schiltz.