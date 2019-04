Forse kritiek op Maasmechelse huisarts die tegen inenting mazelen pleit: “Hij creëert risico op epidemie”

Er wordt verontwaardigd gereageerd op een huisarts uit Maasmechelen die in het nieuws van VTM verkondigde dat de inenting tegen mazelen de immuniteit verlaagt en de kans op autisme verhoogt. Totale nonsens is dat. “Door zijn uitspraken vergroot hij het risico op een epidemie”, fulmineren wetenschappers. Want inenting tegen mazelen beschermt kinderen net tegen de levensbedreigende ziekte. “Een pure schande, en gevaarlijk bovendien”, zegt minister Maggie De Block. VTM benadrukt dat ze expliciet wees op de gevaren van mazelen, maar geeft toe dat ze de controversiële arts beter had kunnen kaderen.

In New York is er een epidemie van mazelen uitgebroken in een joods-orthodoxe wijk, waar veel mensen hun kinderen niet laten vaccineren. De medische noodtoestand is er uitgeroepen. In België waren er vorig jaar 120 besmettingen, en 82.000 in Europa - een verviervoudiging.

VTM Nieuws liet daarom huisarts Kris Gaublomme aan het woord, die tegen verplichte vaccinatie is en een reeks nevenwerkingen opsomde. Dat Gaublomme erg controversieel is en als homeopaat werkt, werd niet vermeld. “Inentingen onderdrukken de immuniteit waardoor je gevoeliger wordt voor allergieën”, verkondigde hij. En: “Astma, hyperkinetisme, leerstoornissen, slaapstoornissen, autisme.”

Klinkklare nonsens is dat. De wetenschap is het daarover eens: één studie legde ooit de link tussen autisme en inentingen, maar het wetenschappelijk tijdschrift trok de publicatie terug omdat de onderzoeker zijn werk niet goed had gedaan. Maar de mythe rond ‘gifstoffen’ was geboren en door het groeiend aantal ‘anti-vaxxers’ is de maatschappij weer kwetsbaarder voor levensbedreigende ziekten. “Elke keer dat zo iemand aandacht krijgt, zijn er mensen die hem geloven. En dat is enorm schadelijk voor de volksgezondheid.”, zegt Steven Haesaert van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. “Dom van VTM om zoiets uit te zenden.”

Gaublomme kreeg op VTM Nieuws wel weerwerk van viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), maar in de medische wereld is er veel verontwaardiging dat de homeopaat zijn boodschap toch mocht verkondigen op de nationale tv. “Zo creëert hij het risico op een epidemie”, zegt cognitief psycholoog Wouter Duyck op Twitter. “Bedenkelijke en luie journalistiek om zomaar voor en tegen aan het woord te laten, want zo lijken het onterecht evenwaardig standpunten.”

“Kunnen we het erover eens zijn dat zo iemand een beroepsverbod moet krijgen?”, vraagt huisarts en N-VA-parlementslid Louis Ide zich af op Twitter. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is streng: “Pure schande en gevaarlijk bovendien. Vaccins redden zoveel levens en deze non-believer trekt dat in twijfel.”

“Ik heb nog kinderen aan de mazelen zien sterven”, zegt Anne Malfroot, voorzitter van de Belgische Vereniging van Kindergeneeskunde. “We leven nu zo luxueus dat mensen vergeten welke goede werken vaccins hebben gedaan.”

Zowel Wouter Duyck als het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen verwachten een blaam voor Gaublomme van de Orde der Artsen, maar die kan pas ingrijpen als er een officiële klacht binnenkomt. In de deontologische code van huisartsen staat dat ‘de arts die in het openbaar communiceert’, dit ‘objectief en met inachtneming van de deontologische regels’ moet doen en ‘de kwaliteit van de zorg voor de patiënt niet laten afhangen van zijn persoonlijke overtuiging’.

VTM benadrukt dat de reportage over Gaublomme kadert in een groter blok over de epidemie in New York, waarin de gevaren van mazelen duidelijk vermeld worden. Presentator Freek Braeckman verwees ook duidelijk naar het feit dat de vaccinatie hier standaard in het inentingsprogramma zit. “We gaven heel bewust het laatste woord aan Marc Van Ranst”, zegt hoofdredacteur Nicholas Lataire. “Maar ik moet wel zeggen dat we de arts beter hadden kunnen kaderen. We zullen dat donderdag ook doen op de antwoordpagina van onze website.”

