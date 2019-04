Al 25 jaar verdacht van brandstichtingen, maar vermoedelijke pyromaan schreeuwt onschuld uit

Ham -

Al 25 jaar wordt hij gelinkt aan brandstichtingen – zelfs het huis van zijn ouders zou hij in brand gestoken hebben – maar nog nooit werd hij veroordeeld. Nu is Dieter K. (46) opnieuw verdacht, na een reeks verdachte branden in zijn woonplaats Meerhout en in Herentals. Ook de link met een brand in Kwaadmechelen wordt onderzocht.