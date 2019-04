Ruim vier op de tien bewoners in woon-zorgcentrum worden ’s nachts vastgebonden

Meer dan vier op de tien bewoners van een woon-zorgcentrum worden ‘s nachts vastgebonden of gefixeerd. Overdag is dat twee op de tien. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid die De Morgen opvroeg.

Het gaat om de meest recente cijfers, uit 2017, van het Indicatorenproject Woon-zorgcentra. Daarin worden registraties bijgehouden uit 779 woon-zorgcentra, zowel particuliere, private als vzw’s.

Uit het rapport blijkt dat 20,5 procent van de bewoners overdag wordt gefixeerd. ‘s Nachts is dat zelfs 42,5 procent. Daarbij zijn vooral de bedhekken populair. Die worden aan de zijkanten van een bed geplaatst waardoor de bewoner niet meer uit het bed geraakt. Ook de Zweedse gordel wordt nog veel gebruikt, ook al gebeurde er in het verleden verschillende dodelijke ongevallen mee. Met die gordel wordt iemand aan heupen en buik vastgebonden aan het bed. Overdag wordt er nog altijd 4,2 procent van de bewoners mee vastgegespt. ‘s Nachts is dat 1,2 procent.

Dat heeft een grote impact op de bewoners die ermee geconfronteerd worden. “Fixatie kan niet enkel leiden tot fysieke letsels, maar heeft soms ook psychologische gevolgen, zoals angst of onrust. Bovendien roept het ook een hoop ethische vragen op”, klinkt het.