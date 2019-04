Groen pleit voor minstens 1.140 euro basispensioen voor iedereen

Groen pleit voor een basispensioen van minstens 1.140 euro voor iedereen, ook voor mensen die niet gewerkt hebben. Dat bedrag loopt op naarmate iemand meer gewerkt heeft. Dat staat in de pensioenplannen van de partij, waarover Het Laatste Nieuws donderdag bericht.

Wie 45 jaar actief was, zou minstens 1.500 euro moeten overhouden. Het hoeft daarbij niet te gaan om gewerkte jaren: ook periodes van werkloosheid en ziekte- of zorgverlof tellen mee in de berekening. Zo wil Groen senioren uit de armoede halen.

Vandaag bestaat er al een vangnet voor gepensioneerden met financiële problemen, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), maar dat is volgens de partij te complex. “Het basispensioen is een échte garantie tegen armoede”, verklaart Kamerlid Wouter De Vriendt.

Groen beraamt de kostprijs van het plan op 1,4 miljard euro, maar volgens pensioenexpert Ria Janvier (UAntwerpen) is het onbetaalbaar.