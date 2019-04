Zonnig maar nachtelijke vrieskou op komst

In het zuiden van Hoog-België is er woensdagochtend nog kans op regen en daar blijft het woensdag nog lange tijd bewolkt. Elders is het droog en overwegend zonnig. In de Ardennen wordt het later overdag eerder halfbewolkt. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige, schrale noordoostenwind, aldus het KMI.

Woensdagavond en -nacht wordt het helder tot lichtbewolkt. De minima schommelen van -2 graden in de Ardense valleien, rond +1 graad in het centrum tot +3 graden aan zee. In het binnenland kan het licht vriezen aan de grond.

Na een koude ochtend met in vele streken temperaturen rond of iets boven het vriespunt wordt het donderdag eerst overwegend zonnig. In de loop van de dag schuift er lage bewolking ons land binnen vanaf het noordoosten. In het westen en de gebieden langs de Franse grens is het de hele dag lichtbewolkt. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden, wat enkele graden te fris is voor de tijd van het jaar. Er waait een schrale, matige en aan zee een vrij krachtige noordoostenwind.

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Er waait aanhoudend een onaangename, matige of aan zee een vrij krachtige noordoostenwind. De maxima klimmen in het centrum niet hoger dan 8 graden.

Zaterdagochtend kan het hier en daar licht vriezen en is er op de meeste plaatsen grondvorst. We krijgen meestal veel wolkenvelden waaruit soms een bui kan vallen, in de Ardennen met winters karakter. Het blijft koud voor de tijd van het jaar met amper maxima tot 7 graden. Bovendien waait er nog steeds een schrale, matige noorden- tot noordoostenwind.

Ook zondag verwachten we veel wolken maar overwegend droog weer. ‘s Ochtends schommelen de temperaturen rond het vriespunt. In de namiddag stijgt het kwik niet hoger dan 8 of 9 graden.