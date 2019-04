Argenta doet verrassend bod op verzekeraar Fidea

De Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta lanceert verrassend een bod op Fidea. Ook de verzekeraars Ageas, de moeder van AG Insurance, en Baloise zijn in de running, schrijft De Tijd woensdag.

De Chinese groep Anbang, die na problemen genationaliseerd werd en ontmanteld wordt, is op zoek naar een overnemer voor de Belgische verzekeraar Fidea. Een van de gegadigden is Argenta. Dat is opvallend, want op een kleine uitzondering na heeft Argenta overnames altijd geweigerd. CEO Marc Lauwers gaf geen commentaar.

Met een overname van Fidea zou Argenta in de top tien van de grootste Belgische verzekeraars terechtkomen.

Maar er zijn ook andere kapers op de kust. Volgens de krant hebben Ageas, met zijn Belgische dochter AG Insurance, en de Zwitserse verzekeraar Baloise ook een bod uitgebracht. Beide zijn een maat groter dan Argenta, hebben meer financiële vuurkracht en hebben ervaring met overnames.