Minister van Mobiliteit Ben Weyts begraaft kilometerheffing voor personenwagens helemaal

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) begraaft de slimme kilometerheffing. Voor de camera’s van VTM komt hij met een nieuw idee op de proppen. “Waar we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in infrastructuur zijn de files een beetje gedaald”, zegt hij. “Het is duidelijk dat er geen draagvlak meer is voor de kilometerheffing. We gaan die niet door de strot van de mensen rammen.”

Maar dat betekent wel dat de volgende Vlaamse regering een pak meer zal moeten investeren in mobiliteit. Het budget van de investering stond vandaag op 10 miljard euro. Volgens Weyts is een “kwantumsprong” nodig, tot 15 miljard euro. En niet enkel in weginfrastructuur, maar ook in fietspaden en openbaar vervoer. “Er is een consensus over wat we niet willen doen”, zegt hij. “Nu moeten we op zoek gaan naar wat we wel willen doen.”