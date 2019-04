CD&V plaatst vraagtekens bij jubelbericht van Ben Weyts over fietsinfrastructuur

Regeringspartij CD&V plaatst vraagtekens bij de cijfers over fietsinfrastructuur waarmee Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) uitpakt.

Volgens Weyts gaat er dezer dagen een historisch hoog bedrag naar de fiets, vorig jaar was dat 138 miljoen euro. Maar volgens Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V) worden er wel plannen en budgetten vastgelegd, “maar zien we weinig realisaties op het terrein”, zo zegt hij dinsdag in De Standaard.

Weyts kondigde de afgelopen vijf jaar 64 projecten van ‘missing links’ (of ontbrekende schakels) aan - veelal fietsbruggen en -tunnels. Die waren goed voor een totaalbedrag van bijna 85 miljoen euro. Als De Kort er de projecten uitfiltert die ofwel nog altijd niet uitgevoerd zijn, ofwel al gereed waren vóór 2014 óf die eigenlijk geen fietsbruggen zijn, dan houdt hij 24 realisaties over, goed voor 26,3 miljoen euro.

Bovendien stelt hij vast dat grote percentages van wat in de algemene uitgaven voor fietsinfrastructuur als ‘fietsgeld’ genoteerd staat, opgaan aan andere dingen: dure onteigeningen, veiligheidscoördinatie, archeologisch onderzoek, carpoolstudies, aanleg van een ­rotonde en zelfs bodemsaneringen. “Dat recordbedrag van 138 miljoen moet je dus met een korrel zout nemen”, zegt De Kort. Ook de Fietsersbond voelt dat berichten over miljoenen­inves­teringen op gespannen voet staan met de verwezenlijkingen op het terrein.

Weyts: “Niet anders berekend dan in het verleden”

Minister Weyts reageert op de kritiek dat de berekening voor het budget tijdens deze regeerperiode “niet anders is dan tijdens de vorige”. “Er worden kosten voor studies en onteigeningen meegenomen, want zonder kun je geen fietspad aanleggen. Er zit hier en daar wel eens een overschatting bij, maar doorgaans wordt er voorzichtig geraamd. Het is de administratie die dat doet, niet het kabinet.” Hij geeft wel toe dat de realisaties niet altijd snel volgen. “Infrastructuurprojecten kosten nu eenmaal tijd, lopen vertraging op of maken deel uit van een groter project.”