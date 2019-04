‘Tiener’ die beweerde dat hij zeven jaar lang vermist was, hield wereld voor de gek: “We weten nu wie hij wél is”

Een Amerikaanse tiener is, in tegenstelling tot wat hij beweerde tegenover politieagenten, dan toch niet de zeven jaar geleden verdwenen Timmothy Pitzen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen.

Een 14-jarige jongen die tegenover de politie verklaarde Timmothy Pitzen te zijn, heeft iedereen dus voor de gek gehouden. Pitzen verdween in 2011 op zesjarige leeftijd uit Aurora, een stad in het Amerikaanse Illinois, nadat zijn moeder uit het leven stapte en zei dat niemand hem ooit nog zou zien.

Een vrouw had de 14-jarige woensdag zien ronddwalen in Newport. De puber vertelde de toegesnelde agenten wie hij was. Hij zei uit een hotelkamer ontsnapt te zijn van twee mannen die hij beschreef als ‘bodybuilder-types’ vol tattoos. Ze hadden hem zeven jaar gevangengehouden, aldus de jongen.

De Amerikaanse autoriteiten lieten hem daarop een DNA-test ondergaan, om zijn beweringen te staven. De inlichtingendienst FBI heeft nu bekendgemaakt dat het genetisch materiaal niet overeenkomt. In realiteit gaat het om Brian Rini, een 23-jarige man uit Ohio. Uit documenten blijkt dat hij een maand geleden, op 7 maart, werd vrijgelaten uit de gevangenis na een celstraf voor diefstal en vandalisme. “Voor alle duidelijkheid: we zullen Timmothy niet vergeten. Hopelijk kunnen we hem op een dag verenigen met zijn familie. Jammer genoeg is die dag niet vandaag.”

De familie van Pitzen is alvast kapot door het nieuws. Een tante zei donderdag dat het bericht dat haar neef dan toch niet teruggevonden is, is alsof ze “de dag waarop hij verdween opnieuw moeten beleven”, en dat de vader van Timmothy “opnieuw kapot is”.